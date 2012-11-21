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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 11:05 BJT

〔日本股市〕日经早盘收高1%并触及两个月高位,出口股带动大盘

路透东京11月21日电---日股日经指数.N225周三在出口股带动之下升至两个月高位.由于市场预期日本央行未来可能将受新政府施压采取更多刺激举措,使得日圆兑美元触及七个月低点.

因日圆走软而受惠的出口股包括:丰田汽车(7203.T)、佳能(7751.T)、本田汽车(7267.T)及日产汽车(7201.T),涨幅在1.2-3%之间.

早盘收盘时,日经指数收高1%至9,235.85点.指数周二下跌0.1%,中止了四日连涨.东证股价指数.TOPX涨0.8%至768.02点,交投活络.成交量为过去90日全日日均值的59%.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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