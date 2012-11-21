〔日本股市〕日经早盘收高1%并触及两个月高位,出口股带动大盘

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透东京11月21日电---日股日经指数.N225周三在出口股带动之下升至两个月高位.由于市场预期日本央行未来可能将受新政府施压采取更多刺激举措,使得日圆兑美元触及七个月低点.
因日圆走软而受惠的出口股包括:丰田汽车(7203.T)、佳能(7751.T)、本田汽车(7267.T)及日产汽车(7201.T),涨幅在1.2-3%之间.
早盘收盘时,日经指数收高1%至9,235.85点.指数周二下跌0.1%,中止了四日连涨.东证股价指数.TOPX涨0.8%至768.02点,交投活络.成交量为过去90日全日日均值的59%.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
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路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。