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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 12:15 BJT

〔路透调查〕美国上周原油及汽油库存料将增加,馏分油库存料减少

路透11月20日电---路透调查周二显示,上周美国原油和汽油库存料为增加,馏分油则因取暖油需求增加,库存料将下降.本次调查共访问了七位分析师.

库存变化料将更加符合季节性趋势.本月初飓风桑迪造成东岸燃料油分销网大规模中断,导致该地区油品库存减少.

路透调查预估,截至11月16日止当周,原油库存料将增加90万桶,前一周的库存增幅为110万桶.

美国石油协会(API)周二公布的数据显示,11月16日止当周美国原油库存下降190万桶.[ID:nSB8579447]

官方的美国能源资料协会(EIA)将在周三1530GMT公布库存报告.

路透调查显示,汽油库存料将增加100万桶,受访的分析师全数认为库存将增加.

包括取暖油及柴油在内的馏分油库存,料将减少140万桶.有六位分析师预估库存下降,一位认为库存料将持平.

"我们可以期待的是,取暖油需求和假期购物/库存都将增加,"Oil Outlooks and Opinions LLC总裁Carl Larry说.

分析师预估产能利用率料将增加0.6个百分点,从前一周的86.0%增至86.6%.受访分析师中,有五位预估产能利用率将较前一周增加,一位认为持平,另外一位未提供预估数据.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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