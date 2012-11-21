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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 13:31 BJT

〔澳洲股市〕中止前两日涨势收低,矿企和能源股下滑

路透墨尔本11月21日电---澳洲股市周三下滑0.4%,受主要矿业股和能源股跌势拖累,因对于欧美经济增长的疑虑令避险气氛重燃. 在希腊的国际贷款方连续第二周未能就如何降低该国债务达成一致后,澳股跌势加深. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌16点至4,369.5点.该指数周一和周二均收高0.6%.(完) --编译 张若琪;审校 王兴亚 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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