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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 13:54 BJT

〔台湾股市〕收低57.28点至近四个月收盘低位,但宏达电跳涨2.3%

路透台北11月21日电---台湾股市周三下跌0.8%至近四个月收盘低位,追随亚洲其它大多数股市的跌势.银行股和塑料制造类股拖累大盘走低.

但宏达电(2498.TW)逆市上扬2.3%,因有报导称公司计画拉高明年首季出货量,较本季增加30%.

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