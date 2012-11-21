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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 14:21 BJT

〔日本股市〕日经收高0.9%至两个月高位,受到出口股提振

路透东京11月21日电---日股日经指数.N225周三在出口股上涨带动下升至两个月高位.由于市场预期日本央行未来可能将受新政府施压采取更多刺激举措,使得日圆兑美元触及七个月低点.

日经指数收涨0.9%,收在两个月高点9,222.52点.

东证股价指数.TOPX上涨0.7%至767.01点.(完)

--编译 李婷仪;审校 艾茂林

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