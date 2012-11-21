《欧洲金融焦点》欧元区财长、IMF及欧洲央行未能就希腊问题达成协议

* 欧元集团主席贾克称尚未达成协议,下周一将继续谈判

* 希腊若无法减计债务,无望在2020年之前让债务与GDP之比达标

* 根据为财长们准备的文件显示,可能要到2022年才能实现目标

* 若不采取任何行动,2020年时希腊债务与GDP之比将是144%

* 欧元区正考虑让希腊买回债务,规模最高达400亿欧元

* 对希腊的利率、贷款条件也可能调降

路透布鲁塞尔11月20日电---希腊的国际借款方连续第二周无法就如何让希腊债务降至可持续的水平达成共识,将在六日之后展开第三回合讨论如何解决这最棘手的问题.

历经将近12个小时的彻夜谈判,会中并讨论了无数个选项,但是欧元区财长们及国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行仍然无法产生共识,没有协议的话,希腊将无法取得紧急救援金.

"我们快要达成协议,但是有技术问题必须进行确认,而且还得进行财务计算;这真的是技术因素,今天这个时间已不可能以合适的方式来进行,所以我们中断会议,下周一将再继续进行."欧元集团主席贾克对记者说.

"会议中并无重大的政治歧见,"他说.