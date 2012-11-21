《欧洲金融焦点》欧元区财长、IMF及欧洲央行未能就希腊问题达成协议

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
* 欧元集团主席贾克称尚未达成协议,下周一将继续谈判
* 希腊若无法减计债务,无望在2020年之前让债务与GDP之比达标
* 根据为财长们准备的文件显示,可能要到2022年才能实现目标
* 若不采取任何行动,2020年时希腊债务与GDP之比将是144%
* 欧元区正考虑让希腊买回债务,规模最高达400亿欧元
* 对希腊的利率、贷款条件也可能调降
路透布鲁塞尔11月20日电---希腊的国际借款方连续第二周无法就如何让希腊债务降至可持续的水平达成共识,将在六日之后展开第三回合讨论如何解决这最棘手的问题.
历经将近12个小时的彻夜谈判,会中并讨论了无数个选项,但是欧元区财长们及国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行仍然无法产生共识,没有协议的话,希腊将无法取得紧急救援金.
"我们快要达成协议,但是有技术问题必须进行确认,而且还得进行财务计算;这真的是技术因素,今天这个时间已不可能以合适的方式来进行,所以我们中断会议,下周一将再继续进行."欧元集团主席贾克对记者说.
"会议中并无重大的政治歧见,"他说.
然而,欧元兑美元EUR=以扩大跌幅来回应.
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。