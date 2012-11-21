〔台湾汇市〕台币兑美元随亚币弱势收贬,欧债问题未解再陷胶着

* 随消息面走势震荡

* 韩政府可能干预抑制投机气氛

* 明日料交投落于29.100-29.200整理

路透台北11月21日电---台币兑美元TWD=TP周三收低3.4分,结束连续二天升值走势.欧洲传出希腊问题悬而未决,加上韩国政府出言或将干预外汇市场,令外资撤出风险资产.台币跟随主要亚币脚步,在外资汇出主导下表现弱势,但市场对短期走势看法分歧,或再度令台币陷入胶着.

汇银人士指出,外资在感恩节假日前夕不愿留仓部位过多,既然欧债问题尚未能解决,美联储主席贝南克也再度警告美国财政问题的严重性,索性调节风险资产部位,买入美元汇出,台币因而回吐前两日升幅,但汇价依旧持于29.100-29.200的较大区间.料本周所剩两个交易日也将因西方节日而趋于淡静.

"盘中就是跟着消息面比较震荡一些,...外资在假日前夕做一些部位调节."一本地银行交易员称.

交易员指出,外资随国际消息面摆荡,但并未出现一致性的看法,市场认为29.100-29.200的区间仍是相对平衡的价位,加上希腊援助问题将留待下周再议,料明日市场或相对安静,开盘走势或跟随今晚欧美金融市场表现.

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币一周期今日收盘来到平盘附近,显示短期看升台币的情绪已部分消化,其他中长天期换汇点报价的折价幅度也都明显收敛.

台股加权指数.TWII周三收跌0.8%报7,088.49点;外资及陆资今日卖超台股49.19亿台币,结束连二天买超.[ID:nST0578049]

希腊的国际借款方连续第二周无法就如何让希腊债务降至可持续的水平达成共识,将在下周一再继续讨论如何解决这最棘手的问题.[ID:nST0578053]

韩国企划财政部长官朴宰完周三在一周政策会议上称,韩国需要仔细研究近期韩元KRW=的波动走势,若有必要将采取行动稳定汇价.[ID:nSB2109089]

多数新兴亚洲货币周三兑美元小跌,因提防地区当局干预的谨慎情绪升高,而且此前欧元区官员未能就希腊达成协议.[EMRG/SGCN]

本周重要事件包括周四欧洲央行举行管委会会议;周五台湾主计总处公布第三季GDP.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.179 29.145 29.090-29.190 29.150 5.44 4.71

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.128 29.112 29.115-29.190 29.120 2.42 2.21

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.070/-0.055 -0.110/-0.095

美元/台币六个月期 -0.270/-0.235 -0.305/-0.270

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