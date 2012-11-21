〔台湾债市〕101/9殖利率第二日收高,30年券标售结果令多头警觉

路透台北11月21日电---台湾10年券101/9殖利率周三连续第二日收高.在30年增额券101/8R标售结果令市场警觉、美债殖利率走高影响下,操作气氛偏向保守,惟希腊纾困案未解,台股疲弱等题材也发挥支撑,令殖利率弹幅受限.

相较于近日101/9走势偏多,殖利率屡创10年公债殖利率TW10YT=TWO盘中低位,交易商已感受到一丝不寻常的味道.但因冷券筹码安定度仍高,再加上殖利率打高后也见银行接手买盘,对盘势看法先由偏多操作调整为中性看待.

"101/9殖利率动辄创新低的力道应该没了."一大型证券商交易员说.

另一大型证券商交易员则指出,台债短多能否维系,明日的台股走势将是关键.以技术面观察,若大盘加权指数.TWII没守住7,070点的支撑,将跌破上升趋势格局,此将有利债市.

台湾股市周三下跌0.8%至近四个月收盘低位,追随亚洲其它大多数股市的跌势.加权股价指数.TWII收低57.28点至7,088.49点,为7月底以来最低收盘水准.

美国公债价格周二连续在淡静的交投中下滑,因投资人对美国国会将就避免财政悬崖达成协议的信心增强.指标10年期公债US10YT=RR周二跌14/32,收益率由周一尾盘的1.61%升至1.66%,该收益率录得逾五周最大两日升幅.[US/NCN]

台湾央行昨日标售101/8R,得标比重方面,银行31.83%、证券业41.5%、保险业25.67%、票券业1%.[ID:nST0577183]由于证券业比重偏高,让市场怀疑,有非寿险委托的交易部位得标,让该券筹码稳定性受到影响.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

30 101/8R A01108R=TWO +0.05 1.7045 1.7000-1.7045* 3.00

20 101/7 A01107=TWO 0.00 1.5600 1.5585-1.5600 2.00

10 101/9 A01109=TWO +0.35 1.1210 1.1188-1.1230 204.50

5 101/6 A01106=TWO -0.08 0.8680 0.8680-0.8750 13.00

* 表创该券交易以来殖利率日高

交易商认为,过去证券商在30年长券标售的得标比重,通常不会超过40%.这次比重偏高,或许是因为寿险参与意愿不高,使得部分身负投标义务的券商因而得标,推估这些筹码不多,只要价格合理,还是会被实质买盘消化.

"1.70%以上的殖利率不差,等到交易商浮额消化后,就会安定下来."一证券商交易员说.

另一大型证券商交易员则指出,虽然标债结果对多头气氛有些影响,但冷券筹码还是相当安定,没有见到抛盘卖压.短线除观察台股外,美国10年期公债殖利率若守稳1.70%,多方还是掌有控盘优势.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 1.7000

20 101/7 A01107=TWO 1.5600

10 101/9 A01109=TWO 1.1210

5 101/6 A01106=TWO 0.8680

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)