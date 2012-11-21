更正:〔欧元债市〕德国公债上扬,希腊纾困案的不确定性仍持续

(更正:内文倒数第二段中的德债期货报价"141.61",因英文原文有误,应更正为"142.61")

路透11月21日电---德国公债周三上扬,稍晚将进行10年期公债标售,此前欧元区财长未能达成拨付希腊下一笔纾困金的协议,提振避险资产买气.

希腊的国际贷款人将在周一再度开会,设法就如何使希腊债务水准降至可持续水平达成共识.欧元集团主席贾克称,协议是因为"技术性原因"遭到延误,其他官员表示,已经接近达成协议.[ID:nST0578053]

"他们看来是在做正确的决策...但他们未能达成协议令人有点失望,"一名交易商表示.

0702GMT,德债期货FGBLc1上涨23个跳动点至142.61,周二因市场预期会达成协议而下滑62个跳动点.

避险的市场氛围将有利于周三稍晚的10年期德债标售.(完)

--编译 蔡美珍/张明钧;审校 田建华/石冠兰

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