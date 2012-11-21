更正:〔欧元债市〕德国公债上扬,希腊纾困案的不确定性仍持续

美国财政：特朗普预算计划不会削减社会福利支出--财长努钦
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
(更正:内文倒数第二段中的德债期货报价"141.61",因英文原文有误,应更正为"142.61")
路透11月21日电---德国公债周三上扬,稍晚将进行10年期公债标售,此前欧元区财长未能达成拨付希腊下一笔纾困金的协议,提振避险资产买气.
希腊的国际贷款人将在周一再度开会,设法就如何使希腊债务水准降至可持续水平达成共识.欧元集团主席贾克称,协议是因为"技术性原因"遭到延误,其他官员表示,已经接近达成协议.[ID:nST0578053]
"他们看来是在做正确的决策...但他们未能达成协议令人有点失望,"一名交易商表示.
0702GMT,德债期货FGBLc1上涨23个跳动点至142.61,周二因市场预期会达成协议而下滑62个跳动点.
避险的市场氛围将有利于周三稍晚的10年期德债标售.(完)
--编译 蔡美珍/张明钧;审校 田建华/石冠兰
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路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/28 日本 标售两年期公债 3/1 德国 标售10年期联邦债券 3/2 英国 标售2022年到期、票息½%的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。