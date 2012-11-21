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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 16:23 BJT

《汇市简讯》今日大量期权到期价位一览

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* 美元/日圆今日有较大量期权到期的价位分别为81.25, 81.75及82.00

* 欧元/日圆执行价103.50的大规模期权看来目前不太可能会发生影响力

* 欧元/美元行权价在1.2700, 1.2725, 1.2750, 1.2800, 1.2875-95

* 澳元/美元执行价位于1.0300、1.0355及1.0430;英镑/美元则是位于1.5925 (完)

--编译 张明钧;审校 隋芬

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