〔标题新闻〕评级机构惠誉称将在明年重新检视法国的AAA债信评级

美国财政：特朗普预算计划不会削减社会福利支出--财长努钦

路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。