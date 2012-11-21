版本:
中国
债券 | 2012年 11月 21日 星期三 16:26 BJT

〔标题新闻〕评级机构惠誉称将在明年重新检视法国的AAA债信评级

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8ML2ZQ]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐