〔台湾央行〕共发行2,945亿台币存单,发行余额减174.5亿

路透台北11月21日电---台湾央行周三公布,今日共发行2,945亿台币存单,若相较存单到期金额3,119.5亿,存单发行余额减174.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,830.5

91天期 0.93 81.0

182天期 1.05 33.5

央行上日共发行283.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,956.1亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周二超额准备为负42亿台币,累计超额准备为负77亿台币,加计前期1%的超额准备为829亿台币.(完)