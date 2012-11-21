〔台湾央行〕共发行2,945亿台币存单,发行余额减174.5亿

国泰君安期货：大连焦炭期货市场情绪回暖，建议空单离场观望
近期，焦炭期货走势较为强劲，1705合约站稳1600元/吨的重要关口。从现货市场来看，上游进口焦煤价格出现企稳迹象，下游钢材市场表现良好，终端好转带动钢厂对燃料的采购积极性。
路透台北11月21日电---台湾央行周三公布,今日共发行2,945亿台币存单,若相较存单到期金额3,119.5亿,存单发行余额减174.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,830.5
91天期 0.93 81.0
182天期 1.05 33.5
央行上日共发行283.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,956.1亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周二超额准备为负42亿台币,累计超额准备为负77亿台币,加计前期1%的超额准备为829亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
近期，焦炭期货走势较为强劲，1705合约站稳1600元/吨的重要关口。从现货市场来看，上游进口焦煤价格出现企稳迹象，下游钢材市场表现良好，终端好转带动钢厂对燃料的采购积极性。
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
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