〔中国金属〕年底精炼镍库存料增至20万吨--安泰科

路透香港11月21日电---中国分析机构安泰科周三指出,中国精炼镍商业库存年底时可能约达20万吨,较目前水准增加18%,因国内需求持续疲软.

安泰科分析师徐爱东表示,以中国今年镍总消费量估计约68.3万吨计算,年底库存预估数量相当于足以供应超过100天所需.

镍库存偏高,将压抑中国对现货进口及2013年合约供应的买兴.今年前三季中国进口镍已较上年同期下滑28.5%,降至11.0972万吨.

"国内需求没有很快将回温的迹象,"徐爱东称,其估计目前库存量约在17万吨.

徐爱东表示,2013年预估镍供应缺口15万吨,以库存填补绰绰有余,这表示进口数量可能会持续下滑.

安泰科预计明年中国镍消费数量将成长2.5%,至70万吨左右,国内生产可能增加9.3%,至55万吨.

一些交易商称,他们已经缩减2013年进口规模,尽管供应商愿意降低溢价,由今年的每吨溢价190-250美元降至140-180美元.

中国进口商向海外供应商支付溢价,以取得实贷金属,溢价是在伦敦金属交易所(LME)价格CMNI0CMNI3的基础上计算.

"我们将把2013年合约出货量削减20%.明年现货进口的希望不大,"上海一大型贸易商的高层主管称.

**存在价差**

中国是全球最大的金属消费国,但随着中国经济增长放缓,今年制造不锈钢所需的镍等工业金属需求下滑.

交易商称,除了需求低迷外,12月镍库存料将增长,因为中国企业在年底前减少采购以偿还贷款.

但部分商行却抓住中国期市与伦敦金属交易所(LME)价格间存在的套利机会而获利.

一家大型镍生产商的销售经理称,过去两周保税仓的库存下降约8,000吨,因为在国内价格高于LME的情况下,众多商行缴纳增值税后,把镍在国内市场转售.

"目前上海的保税仓库大约有6万至7万吨精炼镍,"这位经理称.LME现货镍库存周三约为16,375吨,较2月所创年内高位下降近四分之一.

国内的主要消费者--不锈钢厂对精炼镍的现货需求也依然不振.交易商称,大多数现货镍在商行间转手,他们通过实货交易赚取价差,或是将镍放进仓库用作贷款抵押品.(完)