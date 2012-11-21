《中国报摘》--其他报纸重要消息2月27日
--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。
路透伦敦11月21日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
* 欧元/美元:欧元仍旧在200日均线1.2810附近挣扎,但仍低于1.3150高点衍伸出来的趋势线阻力1.2850,使其有下行的压力.若突破此阻力,上档目标为1.2920区域及50日均线.支撑位于1.2050低点衍伸的趋势线支撑,目前位于1.2700,若跌破可能下探1.2605,这是1.2045上涨至1.3170的50%回档位.当前反弹走势需要攻克1.2900水准才会趋于稳定,并将矛头瞄准1.3000.
* 美元/日圆:81.80/82.00区域仍阻碍美元攻势,但看来正准备突破,上探84.00上方的3月高点.上周美元亦收在周线图一目均衡云区上方,此为4月以来首见,这应该是个偏多讯号.目前80.60应会带来支撑,若跌破恐将下探11月低点79.00.
* 欧元/英镑:欧元持续在上周高点0.8065英镑及200日均线位置0.8080英镑下方挣扎.唯有突破0.8080英镑,才有可能再次瞄准10月高点0.8165英镑.下档方面,从7月低点0.7755拉出的趋势线支撑位在0.7985.(完)
纽约 当日 今年来 2011年
0850GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2761 1.2816 -0.43 -1.42 1.2945
美元/日圆 JPY= 82.06 81.66 +0.49 +6.65 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 104.72 104.70 +0.02 +5.17 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9439 0.9397 +0.45 +0.67 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5900 1.5926 -0.16 +2.35 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9971 0.9965 +0.06 -2.18 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0362 1.0386 -0.23 +1.34 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8142 0.8170 -0.34 +4.60 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 85.070 84.840 +0.27 +8.18 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.810 66.680 +0.19 -44.11 119.530
英镑/日圆 GBPJPY=R 130.48 130.07 +0.32 +9.16 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2725 1.2708 +0.13 -3.06 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。
港股下周一期指结算，好友暂缓脚步。恒指昨收报23,965，跌0.6 %；国指收报10,418，跌1%。大市成交额804亿港元。
* 英镑承压，因苏格兰可能进行独立公投 * 法国选战继续施压欧元 * 投机客增持美元多头--IMM数据 路透东京2月27日 - 美元周一在亚洲市场走高，兑日圆脱离两周低点，但走势仍然迟滞。投资者等待美国总统特朗普本周发表讲话，以从中获得税改的线索。 特朗普周二将在国会发表首次重要的政策讲话，预计会包括关于基础设施支出与税改计划的一些细节。有些市场参与者担心，如果缺乏细节，可能让投资者感到失望并损及美元。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 美元兑日圆 上涨0.1%至112.04日圆，周五曾一度跌至111.925，为2月9日以来首次跌破112关口。 欧元兑美元 日内持稳报1.0562美元，对法国大选的担忧继续拖累欧元。虽然当前民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒