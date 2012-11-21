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市场报道 | 2012年 11月 21日 星期三 17:23 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦11月21日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

* 欧元/美元:欧元仍旧在200日均线1.2810附近挣扎,但仍低于1.3150高点衍伸出来的趋势线阻力1.2850,使其有下行的压力.若突破此阻力,上档目标为1.2920区域及50日均线.支撑位于1.2050低点衍伸的趋势线支撑,目前位于1.2700,若跌破可能下探1.2605,这是1.2045上涨至1.3170的50%回档位.当前反弹走势需要攻克1.2900水准才会趋于稳定,并将矛头瞄准1.3000.

* 美元/日圆:81.80/82.00区域仍阻碍美元攻势,但看来正准备突破,上探84.00上方的3月高点.上周美元亦收在周线图一目均衡云区上方,此为4月以来首见,这应该是个偏多讯号.目前80.60应会带来支撑,若跌破恐将下探11月低点79.00.

* 欧元/英镑:欧元持续在上周高点0.8065英镑及200日均线位置0.8080英镑下方挣扎.唯有突破0.8080英镑,才有可能再次瞄准10月高点0.8165英镑.下档方面,从7月低点0.7755拉出的趋势线支撑位在0.7985.(完)

纽约 当日 今年来 2011年

0850GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2761 1.2816 -0.43 -1.42 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.06 81.66 +0.49 +6.65 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 104.72 104.70 +0.02 +5.17 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9439 0.9397 +0.45 +0.67 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5900 1.5926 -0.16 +2.35 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9971 0.9965 +0.06 -2.18 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0362 1.0386 -0.23 +1.34 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8142 0.8170 -0.34 +4.60 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 85.070 84.840 +0.27 +8.18 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.810 66.680 +0.19 -44.11 119.530

英镑/日圆 GBPJPY=R 130.48 130.07 +0.32 +9.16 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2725 1.2708 +0.13 -3.06 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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