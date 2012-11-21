〔欧洲汇市〕英镑兑欧元上涨,然英国央行会议记录公布前市场保持警戒

《全球汇市》美元小涨，市场等待特朗普讲话以了解税改计划细节

* 英镑承压，因苏格兰可能进行独立公投 * 法国选战继续施压欧元 * 投机客增持美元多头--IMM数据 路透东京2月27日 - 美元周一在亚洲市场走高，兑日圆脱离两周低点，但走势仍然迟滞。投资者等待美国总统特朗普本周发表讲话，以从中获得税改的线索。 特朗普周二将在国会发表首次重要的政策讲话，预计会包括关于基础设施支出与税改计划的一些细节。有些市场参与者担心，如果缺乏细节，可能让投资者感到失望并损及美元。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 美元兑日圆 上涨0.1%至112.04日圆，周五曾一度跌至111.925，为2月9日以来首次跌破112关口。 欧元兑美元 日内持稳报1.0562美元，对法国大选的担忧继续拖累欧元。虽然当前民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒