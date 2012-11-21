版本:
中国
市场报道 | 2012年 11月 21日 星期三 17:14 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元上涨,然英国央行会议记录公布前市场保持警戒

路透伦敦11月21日电---英镑周三兑普遍走软的欧元上涨,此前国际金主未能就希腊融资达成协议;不过在英国央行公布会议记录前,英镑涨幅受限.

交易商担心0930GMT公布的会议记录中,仍可能会有扩大量化宽松的暗示.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐