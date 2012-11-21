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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 17:30 BJT

〔台湾债市〕101/9期10年公债中,银行业卖超17.5亿台币

路透台北11月21日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 2.00 19.50 -17.50

票券业 3.00 0.00 +3.00

证券业 21.00 6.50 +14.50 (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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