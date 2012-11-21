〔台湾债市〕101/9期借券成交42亿台币,加权平均利率0.5770%

全球金市：金价持于三个半月高位附近，关注特朗普经济政策讲话
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
路透台北11月21日电---台湾柜台买卖中心公布,周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:
期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 (上日余额)
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101/9 42 0.6200 0.5430 0.5770 136.5 (138.0)
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点后数值,利率单位为%.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/28 沪 大千生态 732955 2,175 *15.26 *22.97 德邦证券 3/2 2/28 深 道道全 002852 2,500 *47.30 *22.99 中信建投 3/2 3/1 沪 康隆达 732665 2,500 -- -- 中信建投 3/3 3/1 沪 拉芳家化 732630 4,360 -- -- 广发证券 3/3 3/1 深 光库科技 300620 2,200 -- -- 安信证
--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。