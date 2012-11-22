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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 13:07 BJT

〔新债招标〕台湾土银130亿台币七年期次顺债流标,买方对利率坚持--消息

路透台北11月22日电---三位消息人士周四称,台湾主要公股银行--土地银行130亿台币的七年期次顺位金融债未能顺利标出,因寿险等买盘对10年券较有需求.

两位了解该标案的人士认为,除了发行年期外,这次标售的量偏高,若要满足土银对发行额度的需求,得标利率势将往1.50%靠拢,但这也偏离相同评等次债1.43-1.45%该有的水准.

土银在中华信评的评等为"twAA". (完)

--记者 董永年/高洁如; 审校 杨淑祯

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