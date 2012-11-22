〔新债招标〕台湾土银130亿台币七年期次顺债流标,买方对利率坚持--消息

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透台北11月22日电---三位消息人士周四称,台湾主要公股银行--土地银行130亿台币的七年期次顺位金融债未能顺利标出,因寿险等买盘对10年券较有需求.
两位了解该标案的人士认为,除了发行年期外,这次标售的量偏高,若要满足土银对发行额度的需求,得标利率势将往1.50%靠拢,但这也偏离相同评等次债1.43-1.45%该有的水准.
土银在中华信评的评等为"twAA". (完)
--记者 董永年/高洁如; 审校 杨淑祯
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。