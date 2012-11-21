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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 17:42 BJT

〔中港股市〕内地股市收高,激励香港恒指创两个月来单日最大涨幅

路透香港11月21日电---中国内地股市周三收高,强势逆转盘中跌势,大型能源股及部分高价酒业股领军上攻,激励香港恒生指数创下两个多月来单日最大涨幅.

恒生指数.HSI收高1.4%,至21,524.4点,为9月14日以来最佳单日表现.恒生国企指数.HSCE攀升1.7%.港股成交放量,为一周来最高.

内地股市方面,沪深300指数.CSI300收高1.4%,上证综指.SSEC涨1.1%,早盘触及2009年初以来日内低点.

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