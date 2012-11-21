〔台湾货币市场〕短率稳中趋低,月底靠近留意周末的资金需求(更新版)

(新增拆款及超额准备最新数字)

* 短率稳中有走滑压力

* 周末可能浮现一波小幅回补

记者 高洁如/詹静宜

路透台北11月21日电---台湾短率周三持平低位,区间高位略有走滑压力.交易员表示,资金续呈宽裕,先前净拆入的银行也反向趋平、暂停拆入,需求不振.不过,时序渐入月底,不排除周末需求会陆续显现.

交易员表示,虽然资金很多,但以全体金融机构的积数来看,本提存期累计至上日为止还是负数,并未呈现过大的正数,显示市场上还是有负数、仍然缺钱的银行尚未表态.也有交易员表示,由于资金非常宽裕,因此银行即便开出负数,也不急着在一朝一夕补足缺口,在回补态度上更为观望.

"看周五吧,周五缺的人就要举手啦!"一位中型公营银行交易员说.

前述交易员认为,月底左右缺钱的银行将会陆续浮上台面,开始借钱回补准备数字,但距离期底尚久,目前不表态也很自然.整体而言,市场还是有拆出需求的银行多一点,因此在利率的议价能力上比较差.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.385%,上日0.386%.今日区间在0.295-0.46%,上日在0.295-0.47%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.378-0.47%;上日在0.388-0.49%.

**短票利率区间低位向下测试**

短票方面,大型票券商表示,下周月底紧缩效应将陆续浮现,随着月底企业例行性资金支出增加,发票需求将会增温.

"如果下周月底效应比较明显的话,短票利率就会先撑住!"一票券商交易员说.

银行交易商指出,目前市场资金宽松情势恐难改变,短票利率持续走低,预期短票利率将续处低档.在考量收益之下,部分交易商转进利率较高、天期较长的免保短票.不过,也有交易商说,中油154天期短票得标利率扣除相关成本后也下滑至0.82%,若其持续下落,料使免保与自保短票利率愈形贴近.

一个月短票成交利率区间在0.77%-0.78%,少数低见0.76%,区间下缘持续向下测试,不过整体而言主要交投仍落在0.78%.国营事业的30天期免保短票目前约承做在0.78-0.79%.

台湾央行今日共发行2,945亿台币存单,若相较存单到期金额3,119.5亿,存单发行余额减174.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)287.5亿台币,本周余日存单到期情况为:周四357亿及周五2,670.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周三超额准备为67亿台币,累计超额准备为负10亿台币,加计前期1%的超额准备为896亿台币.

**公债RP利率向区间低档集中**

公债10天期附买回(RP)利率则继续朝区间低档集中.市场券少钱多状况依旧,原本承做利率高于区间或在区间上缘的客户,也接受现实陆续调整,使得RP利率存在缓步向下调整的空间.

一大型民营银行交易员说,市场资金还是相当宽裕,找券难度偏高,为了妥适安排落点,不得不接受偏低的利率,但纵然如此,还是有部分资金苦无去处.

"我们是金主耶,怎么会这样."她说.

另一证券商交易员也表示,近日承做利率偏高的客户已陆续"妥协",纷纷下调RP利率,像是银行客户就将公债RP从0.73%降为0.72%;投信客户则将公司债RP从0.84%降为0.83%.

不过交易商也提醒,周五因有30年期公债交割,要留意寿险将资金抽离造成分配不均的风险.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,少数低见0.71%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,上日亦同,但有少数低见至0.80-0.81%.

交易商指出,本周紧缩因素有周五30年增额公债101/8R交割,金额300亿台币.(完)