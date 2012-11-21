〔马来西亚期市〕棕榈油期货收低,受需求疑虑拖累

永安期货：中国期指空头小幅增仓，短期或持续振荡盘整
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
路透新加坡11月21日电---马来西亚棕榈油期货周三下跌,连续第二个交易日走软,因出口数据欠佳,令交易商更加忧心需求放缓.
船货调查机构Intertek Testing Services周二公布,马来西亚11月1-20日棕榈油出口较上月同期减少3.3%.另一家调查机构Societe Generale de Surveillance公布同期出口降幅为3.8%.
"市场基本面偏空,价格将进一步修正,直到市场出现正面气氛,"一马来西亚当地的交易商称.
"价格修正到每吨2,350-2,2400马币,应该对消费方及产商都有好处."
指标2月棕榈油期货FCPOc3下跌0.6%,收报每吨2,443马币(798美元).周二价格曾升至2,485马币,为11月2日以来最高.
总成交量为29,018口,平常为25,000口.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
自特朗普当选美国总统以来，其中一个炒作股市向上的理据，是Reflation或通货再膨胀，然而当地的经济数据却又看不到这个苗头，美股要继续疯炒，得须借助放宽金融业监管等招数，特朗普政府正为此出招，鼓励市场帮手炒起美股。
路透东京2月27日 - 美元周一在亚洲市场走高，兑日圆脱离两周低点，但走势仍然迟滞。投资者等待美国总统特朗普本周发表讲话，以从中获得税改的线索。