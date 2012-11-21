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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 18:53 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货收低,受需求疑虑拖累

路透新加坡11月21日电---马来西亚棕榈油期货周三下跌,连续第二个交易日走软,因出口数据欠佳,令交易商更加忧心需求放缓.

船货调查机构Intertek Testing Services周二公布,马来西亚11月1-20日棕榈油出口较上月同期减少3.3%.另一家调查机构Societe Generale de Surveillance公布同期出口降幅为3.8%.

"市场基本面偏空,价格将进一步修正,直到市场出现正面气氛,"一马来西亚当地的交易商称.

"价格修正到每吨2,350-2,2400马币,应该对消费方及产商都有好处."

指标2月棕榈油期货FCPOc3下跌0.6%,收报每吨2,443马币(798美元).周二价格曾升至2,485马币,为11月2日以来最高.

总成交量为29,018口,平常为25,000口.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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