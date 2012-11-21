〔东南亚股市〕菲律宾股市续创新高,然区域面临希腊疑虑打压

永安期货：中国期指空头小幅增仓，短期或持续振荡盘整
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
路透11月21日电---东南亚主要股市周三多数收涨或持平,受到希腊援助方案不确定性,及美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克强调财政危机威胁的谈话打压.
今年表现最佳的菲律宾股市.PSI连续第二天改写历史新高,盘中触及5,553.57点,收盘上涨0.6%,报5,534.18点.
印尼股市.JKSE收高0.1%,尽管外资流出2,159万美元.新加坡股市.FTSTI微涨0.05%,受到Olam International Ltd (OLAM.SI)跳涨5.3%的带动.
泰国股市.SETI收平,马来西亚股市.KLSE小跌0.1%,越南股市.VNI下跌0.3%.
1042GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2960.30 1.48 +0.05 +11.86 2646.35
马来西亚 .KLSE 1622.97 -1.23 -0.08 +6.03 1530.73
泰国 .SETI 1276.39 -0.02 +0.00 +24.49 1025.32
印尼 .JKSE 4317.28 4.91 +0.11 +12.96 3821.99
菲律宾 .PSI 5534.18 33.60 +0.61 +26.58 4371.96
越南 .VNI 383.87 -1.23 -0.32 +9.19 351.55
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(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
自特朗普当选美国总统以来，其中一个炒作股市向上的理据，是Reflation或通货再膨胀，然而当地的经济数据却又看不到这个苗头，美股要继续疯炒，得须借助放宽金融业监管等招数，特朗普政府正为此出招，鼓励市场帮手炒起美股。
路透东京2月27日 - 美元周一在亚洲市场走高，兑日圆脱离两周低点，但走势仍然迟滞。投资者等待美国总统特朗普本周发表讲话，以从中获得税改的线索。