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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 18:51 BJT

〔东南亚股市〕菲律宾股市续创新高,然区域面临希腊疑虑打压

路透11月21日电---东南亚主要股市周三多数收涨或持平,受到希腊援助方案不确定性,及美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克强调财政危机威胁的谈话打压.

今年表现最佳的菲律宾股市.PSI连续第二天改写历史新高,盘中触及5,553.57点,收盘上涨0.6%,报5,534.18点.

印尼股市.JKSE收高0.1%,尽管外资流出2,159万美元.新加坡股市.FTSTI微涨0.05%,受到Olam International Ltd (OLAM.SI)跳涨5.3%的带动.

泰国股市.SETI收平,马来西亚股市.KLSE小跌0.1%,越南股市.VNI下跌0.3%.

1042GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2960.30 1.48 +0.05 +11.86 2646.35

马来西亚 .KLSE 1622.97 -1.23 -0.08 +6.03 1530.73

泰国 .SETI 1276.39 -0.02 +0.00 +24.49 1025.32

印尼 .JKSE 4317.28 4.91 +0.11 +12.96 3821.99

菲律宾 .PSI 5534.18 33.60 +0.61 +26.58 4371.96

越南 .VNI 383.87 -1.23 -0.32 +9.19 351.55

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(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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