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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 19:28 BJT

〔欧洲政经〕德国总理梅克尔称,有机会在周一就希腊问题提出解决方案

路透柏林11月21日电---德国总理梅克尔周三表示:

* 有机会在周一就希腊问题提出解决方案

* 欧盟领袖可能需要在2013年初再度开会,就预算问题提出解决方案 (完)

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