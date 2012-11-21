〔伦敦美债〕公债价格止跌回稳,感恩节假期前夕市场人士平仓

路透伦敦11月21日电---美国公债周三在欧洲市场走势迟滞,本周大跌之后逐渐回稳,市场人士在周末感恩节假期之前平仓.

美国公债本周遭遇压力,因市场看好美国国会议员将达成协议,避免"财政悬崖".

"金融市场可能太早消化了财政悬崖协议,问题在于协议会对经济成长造成多大影响,"一交易员称."因为明天是感恩节,今天早上的情况是在本周结束之前平仓."

指标10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR下跌1个基点,至1.66%,本周已上涨约8个基点.公债期货TYc1持平于133-39/64.

巴克莱分析师在一份报告中指出,投资人似乎低估财政悬崖谈判各种可能结果的不确定性,而谈判也不太可能得出全面性的解决对策,无法在2013年大幅降低财政与货币政策的宏观风险.

美国金融市场周四休市,周三将有多项数据公布,包括失业金人数提前一天公布.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>