〔伦敦美债〕公债价格止跌回稳,感恩节假期前夕市场人士平仓

美国财政：特朗普预算计划不会削减社会福利支出--财长努钦
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
路透伦敦11月21日电---美国公债周三在欧洲市场走势迟滞,本周大跌之后逐渐回稳,市场人士在周末感恩节假期之前平仓.
美国公债本周遭遇压力,因市场看好美国国会议员将达成协议,避免"财政悬崖".
"金融市场可能太早消化了财政悬崖协议,问题在于协议会对经济成长造成多大影响,"一交易员称."因为明天是感恩节,今天早上的情况是在本周结束之前平仓."
指标10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR下跌1个基点,至1.66%,本周已上涨约8个基点.公债期货TYc1持平于133-39/64.
巴克莱分析师在一份报告中指出,投资人似乎低估财政悬崖谈判各种可能结果的不确定性,而谈判也不太可能得出全面性的解决对策,无法在2013年大幅降低财政与货币政策的宏观风险.
美国金融市场周四休市,周三将有多项数据公布,包括失业金人数提前一天公布.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
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路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/28 日本 标售两年期公债 3/1 德国 标售10年期联邦债券 3/2 英国 标售2022年到期、票息½%的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。