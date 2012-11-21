〔表格〕Markit美国11月制造业PMI初值为52.4,市场预估为51.0

永安期货：中国期指空头小幅增仓，短期或持续振荡盘整
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
路透11月21日电---金融信息提供商Markit周三宣布,Markit美国11月制造业PMI初值为52.4,市场预估为51.0,10月为51.0.
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
初值 终值 终值 终值 终值 终值 终值 终值
PMI 52.4 51.0 51.1 51.5 51.4 52.5 54.0 56.0
产出 52.9 51.4 50.6 51.9 51.7 53.4 54.5 56.4
新订单 52.8 51.1 52.3 51.9 51.0 53.7 54.6 56.9
就业 52.6 51.8 51.9 52.4 52.7 52.8 54.3 56.3
供应商交货时间 46.2 47.8 49.4 49.9 49.2 48.1 45.8 44.7
购买库存 47.5 46.4 47.9 49.7 50.2 46.7 50.3 52.7
投入价格 63.6 57.1 52.8 50.2 47.6 48.9 55.8 63.1
购买数量 51.5 51.5 50.7 50.8 51.8 52.1 54.4 55.8
产成品库存 47.7 48.7 50.1 49.3 50.7 49.3 49.9 49.4
新出口订单 49.9 47.2 48.0 48.8 48.6 48.3 50.5 50.3
产出价格 52.6 51.6 51.5 48.9 48.7 48.0 52.7 53.9
未完工订单 49.8 49.3 48.4 51.4 48.7 49.6 51.6 52.2 (完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
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