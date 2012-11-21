欧洲已公布经济指标--2012/11/21

永安期货：中国期指空头小幅增仓，短期或持续振荡盘整
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第三季 +1.0-p -0.4-f 持平-p
德国 第三季 +0.2-@-p +0.3-@-f +0.4-u-p
法国 第三季 +0.2-p -0.1-r +0.2-p
意大利 第三季 -0.2-p -0.7-r -2.4-p
消费者物价指数(CPI):
英国 10月 +0.5 +0.4 +2.7
德国 10月 持平-f 持平-f +2.0-f
法国(HICP) 10月 +0.2 -0.3 +2.1
意大利(HICP) 10月 +0.3-f +2.1-f +2.8-f
生产者物价指数(PPI):
英国 10月 +0.1 +0.5-r +2.5
德国 10月 持平 +0.3 +1.5
法国 9月 +0.3 +1.3 +2.9
意大利 9月 -0.1 +0.8-r +2.6
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 9月 4.8-@-p 4.8-@-f
德国 9月 6.8-@ 6.8-@
法国 第二季 10.2-@ 10-@-r
意大利 9月 10.8-@ 10.6-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 张明钧
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
自特朗普当选美国总统以来，其中一个炒作股市向上的理据，是Reflation或通货再膨胀，然而当地的经济数据却又看不到这个苗头，美股要继续疯炒，得须借助放宽金融业监管等招数，特朗普政府正为此出招，鼓励市场帮手炒起美股。
路透东京2月27日 - 美元周一在亚洲市场走高，兑日圆脱离两周低点，但走势仍然迟滞。投资者等待美国总统特朗普本周发表讲话，以从中获得税改的线索。