〔国际油市〕亚洲12月燃料油跨月及裂解价差持续走弱

永安期货：中国期指空头小幅增仓，短期或持续振荡盘整
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
路透新加坡11月21日电---亚洲燃料油跨月价差周三全面走弱,人气依旧低迷,受到供给增加及船舶燃料市场疲软影响.
亚洲收盘时,即期的12月/1月跨月正价差走阔0.63美元至每吨4.25美元,根据路透数据,此为近两周来最弱.
裂解价差持续重挫,创下19个月新低,数据显示12月裂解价差较迪拜原油贴水扩大0.37美元至每桶12.06美元.
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)(IOC.NS)出售3.5万吨的380-cst燃料油,折价幅度扩大,反映市场疲态.
据传BP支付的价格为较IOC公式每吨折价15-16美元,这批船货将于12月10-12日于钦奈装运.IOC的计价公式为普式(Platts)及Argus报价的平均.
IOC之前于11月出售一批类似的船货给维多,较IOC公式每吨折价12-13美元.
船舶燃料市场疲软令市况受到进一步打击.新加坡船用重油价差周三挫跌至八个月低点每吨2.00美元.
不过来自韩国的需求稳健.Utility Western Power(WP)寻求额外买进6万吨的12月高硫燃料油,以加强电力供应,因该公司关闭核电厂维修恐导致冬季有供给中断之虞.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
自特朗普当选美国总统以来，其中一个炒作股市向上的理据，是Reflation或通货再膨胀，然而当地的经济数据却又看不到这个苗头，美股要继续疯炒，得须借助放宽金融业监管等招数，特朗普政府正为此出招，鼓励市场帮手炒起美股。
路透东京2月27日 - 美元周一在亚洲市场走高，兑日圆脱离两周低点，但走势仍然迟滞。投资者等待美国总统特朗普本周发表讲话，以从中获得税改的线索。