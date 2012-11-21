〔国际油市〕亚洲12月燃料油跨月及裂解价差持续走弱

路透新加坡11月21日电---亚洲燃料油跨月价差周三全面走弱,人气依旧低迷,受到供给增加及船舶燃料市场疲软影响.

亚洲收盘时,即期的12月/1月跨月正价差走阔0.63美元至每吨4.25美元,根据路透数据,此为近两周来最弱.

裂解价差持续重挫,创下19个月新低,数据显示12月裂解价差较迪拜原油贴水扩大0.37美元至每桶12.06美元.

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)(IOC.NS)出售3.5万吨的380-cst燃料油,折价幅度扩大,反映市场疲态.

据传BP支付的价格为较IOC公式每吨折价15-16美元,这批船货将于12月10-12日于钦奈装运.IOC的计价公式为普式(Platts)及Argus报价的平均.

IOC之前于11月出售一批类似的船货给维多,较IOC公式每吨折价12-13美元.

船舶燃料市场疲软令市况受到进一步打击.新加坡船用重油价差周三挫跌至八个月低点每吨2.00美元.

不过来自韩国的需求稳健.Utility Western Power(WP)寻求额外买进6万吨的12月高硫燃料油,以加强电力供应,因该公司关闭核电厂维修恐导致冬季有供给中断之虞.(完)