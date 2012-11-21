〔国际油市〕亚洲12月/1月航煤跨月价差转为正价差

永安期货：中国期指空头小幅增仓，短期或持续振荡盘整
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
路透新加坡11月16日电---亚洲12月/1月航煤跨月价差周三转为正价差,尽管耶诞假期可能出现航空运输的强劲需求.
正价差是指近月合约价格低于远月.正价差幅度愈大,交易商囤积商品愈有利可图.
路透数据显示,12月/1月跨月价差下跌0.09美元,成为每桶负0.09美元,为近五个月低位.
交易商指出,尽管近月合约市场人气趋弱,但明年合约谈判的定价大致高于今年.
交易商称,中国石油化工香港子公司已敲定明年航煤合约,较韩国离岸价(FOB)每桶贴水约0.05-0.10美元.
这小于中石化支付今年航煤船货的贴水0.30-0.40美元.
目前无法得知2013年合约卖方细节,但交易商表示,可能不是现有的供应商Gracewood Petroleum及摩根大通.
中国航油据称已买进合约油品,亦为贴水约0.05美元,但尚无法证实.
现货市场方面,行业人士称,台湾台塑石化卖出一批船货,12月20-24日装船,升水0.25-0.30美元,接近明年的合约价.
一位人士称,买主可能是中石化香港,但尚无法证实.
托克(Trafigura)向壳牌买进10万桶航煤,12月6-10日装船,较新加坡报价每桶贴水0.05美元.
兴隆向壳牌买进10万桶航煤,12月14-18日装船,齐平12月12-18日新加坡报价均值.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
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