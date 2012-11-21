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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 20:26 BJT

〔国际油市〕亚洲12月/1月航煤跨月价差转为正价差

路透新加坡11月16日电---亚洲12月/1月航煤跨月价差周三转为正价差,尽管耶诞假期可能出现航空运输的强劲需求.

正价差是指近月合约价格低于远月.正价差幅度愈大,交易商囤积商品愈有利可图.

路透数据显示,12月/1月跨月价差下跌0.09美元,成为每桶负0.09美元,为近五个月低位.

交易商指出,尽管近月合约市场人气趋弱,但明年合约谈判的定价大致高于今年.

交易商称,中国石油化工香港子公司已敲定明年航煤合约,较韩国离岸价(FOB)每桶贴水约0.05-0.10美元.

这小于中石化支付今年航煤船货的贴水0.30-0.40美元.

目前无法得知2013年合约卖方细节,但交易商表示,可能不是现有的供应商Gracewood Petroleum及摩根大通.

中国航油据称已买进合约油品,亦为贴水约0.05美元,但尚无法证实.

现货市场方面,行业人士称,台湾台塑石化卖出一批船货,12月20-24日装船,升水0.25-0.30美元,接近明年的合约价.

一位人士称,买主可能是中石化香港,但尚无法证实.

托克(Trafigura)向壳牌买进10万桶航煤,12月6-10日装船,较新加坡报价每桶贴水0.05美元.

兴隆向壳牌买进10万桶航煤,12月14-18日装船,齐平12月12-18日新加坡报价均值.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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