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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 20:16 BJT

〔亚洲橡胶〕11月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月21日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 11月 243.5 12 - -

* 12月 245.8 13 247.1 6

* 1月 247.9 149 249.1 8

* 2月 251.5 84 253.0 30

* 3月 254.6 408 256.3 86

* 4月 256.7 4570 258.5 722

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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