〔亚洲橡胶〕11月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

永安期货：中国期指空头小幅增仓，短期或持续振荡盘整
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
路透11月21日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 11月 243.5 12 - -
* 12月 245.8 13 247.1 6
* 1月 247.9 149 249.1 8
* 2月 251.5 84 253.0 30
* 3月 254.6 408 256.3 86
* 4月 256.7 4570 258.5 722
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
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