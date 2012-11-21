〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差小幅回升,石脑油价格跌至三日低点

永安期货：中国期指空头小幅增仓，短期或持续振荡盘整
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
路透新加坡11月21日电---亚洲石脑油价格周三跌至三个交易日低点每吨947美元,裂解价差则是回升2.17%,来到每吨119.98的两个交易日高点.
裂解价差上日跌至五周低点.
印度船货的溢价维持在高档,因需要即期船货的交易商愿意支付高价确保供给数量.
道达尔(Total)买进Essar Oil 3.5万吨船货,离岸价格(FOB)较中东报价升水约每吨42美元,12月自Vadinar装运.
泰国PTT及日本丸红买进BPCL分别于12月10-12日及12月19-21日在孟买装运的船货,升水介于每吨40-41美元.
但卖方压力逐渐升高,因全球经济的不确定性似乎加剧,而这可能冲击明年石脑油需求.
"有些传言指出可能会有更多炼厂降低开工率,"一名北亚交易商表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)正在研究是否要在下个月将年产190万吨的裂解厂开工率下调10个百分点至90%.
疲弱的市况令韩国湖南石油化学受惠,该公司买进12月下半月到达丽水港的5万吨石脑油,价格为较日本成本加运费价格(C&F)升水约每吨15-16美元,为韩国约一个月来的最低升水水准.
"12月下半月交运的船货可能还有一些还没卖出.这将会延续至1月.但部份买家可能已经备妥1月所需,"另一名交易商表示.
亚洲汽油裂解价差大跌17.58%至一周来最低,报每桶7.78美元,因供给料将恢复.
台塑石化的除硫设备在上周关闭之后,可能已经复工.
BP卖给Phillips 66一批12月6-10日装运的95辛烷汽油船货,每桶121.50美元,为今日唯一的现货交易.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
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