〔美国数据〕11月16日止当周抵押贷款申请下跌--MBA

美国财政：特朗普预算计划不会削减社会福利支出--财长努钦
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
路透纽约11月21日电---周三公布的行业报告显示,美国上周房屋抵押贷款申请下滑,利率小幅上升,但新贷款需求增温.
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,11月16日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下跌2.2%.该指数涵盖了再融资与购房需求.
经季节调整后的再融资申请指数下滑3.2%.但购房抵押贷款申请指数则连续第二周上扬,升高2.7%.购房贷款需求是房屋销售的领先指标.
再融资占抵押贷款总申请量的比重持平于81%.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.54%,较前一周的3.52%上升2个基点.
但利率仍接近纪录低点.美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新的刺激措施已协助压低利率,因美联储买进抵押支持证券,以刺激经济.
据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/28 日本 标售两年期公债 3/1 德国 标售10年期联邦债券 3/2 英国 标售2022年到期、票息½%的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。