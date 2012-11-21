〔美国数据〕11月16日止当周抵押贷款申请下跌--MBA

路透纽约11月21日电---周三公布的行业报告显示,美国上周房屋抵押贷款申请下滑,利率小幅上升,但新贷款需求增温.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,11月16日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下跌2.2%.该指数涵盖了再融资与购房需求.

经季节调整后的再融资申请指数下滑3.2%.但购房抵押贷款申请指数则连续第二周上扬,升高2.7%.购房贷款需求是房屋销售的领先指标.

再融资占抵押贷款总申请量的比重持平于81%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.54%,较前一周的3.52%上升2个基点.

但利率仍接近纪录低点.美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新的刺激措施已协助压低利率,因美联储买进抵押支持证券,以刺激经济.

据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)