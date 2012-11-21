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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 21:31 BJT

〔欧洲政经〕德国财长称,欧元区和IMF就希腊债券回购达成共识

路透柏林11月21日电---德国财政部长朔伊布勒周三表示,欧元区各国政府及国际货币基金组织(IMF)已就一项希腊债务回购计画达成协议,这是解决希腊融资需求的众多措施之一.

朔伊布勒同时向记者指出,考量中的众多协助希腊措施,都不会影响德国2013年预算,他并称德国众议院应能在下周尾段就进一步提供希腊援助进行表决.

"希腊需要额外的措施,我们已经就此议题与IMF密切讨论.我们基本上已经同意融资缺口将可以被填补,而从市场买进希腊债务的计画将会被执行,"他说道.

在朔伊布勒发表上述谈话前,欧元区各国财长及IMF已经连续第二周未能达成发放希腊紧急援助金的协议.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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