〔欧洲政经〕德国财长称,欧元区和IMF就希腊债券回购达成共识

永安期货：中国期指空头小幅增仓，短期或持续振荡盘整
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
路透柏林11月21日电---德国财政部长朔伊布勒周三表示,欧元区各国政府及国际货币基金组织(IMF)已就一项希腊债务回购计画达成协议,这是解决希腊融资需求的众多措施之一.
朔伊布勒同时向记者指出,考量中的众多协助希腊措施,都不会影响德国2013年预算,他并称德国众议院应能在下周尾段就进一步提供希腊援助进行表决.
"希腊需要额外的措施,我们已经就此议题与IMF密切讨论.我们基本上已经同意融资缺口将可以被填补,而从市场买进希腊债务的计画将会被执行,"他说道.
在朔伊布勒发表上述谈话前,欧元区各国财长及IMF已经连续第二周未能达成发放希腊紧急援助金的协议.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
A股市场经过前期休整之后，在宏观经济向好的背景下，上周继续走强，上证综指稳步上行，一路涨至3250点上方，连创近期新高。期指三个品种全部收涨，但涨幅不一，其中IC涨幅较大，当周上涨1.53%，IF及IH则表现平平，周涨幅均不及1%。基差方面，期货贴水较前期小幅收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.8、7.7及65.6点。
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