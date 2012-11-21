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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 21:42 BJT

〔表格〕美国一周初请失业金人数降至41万人,符合市场预估

路透11月21日电---美国劳工部周三公布:

* 美国11月17日当周初请失业金人数降至41.0万人(市场预估为41.0万),前周为45.1万(初值为43.9万)

* 美国11月17日当周一周初请失业金人数四周均值增至39.625万人,为2011年11月以来最高,前周为38.675万人(初值为38.375万)

* 美国11月10日当周续请失业金人数降至333.7万人(市场预估为334.5万),前周为336.7万(初值为333.4万)

* 美国劳工部称,初请失业金人数仍受到飓风桑迪的影响,多州仍受到飓风冲击而报出较高请领失业金人数

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

11/17/12 410,000 396,250 -- --

11/10/12 451,000-R 386,750-R 3,337,000 2.6

11/03/12 361,000 372,000 3,367,000-R 2.6

10/27/12 363,000 367,250 3,174,000-R 2.5

10/20/12 372,000 368,750 3,262,000 2.5

10/13/12 392,000 366,500 3,259,000 2.5

10/06/12 342,000 364,750 3,263,000 2.5

09/29/12 369,000 375,500 3,281,000 2.6

注: R-修正值.(完)

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--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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