〔加拿大股市〕攀抵一周高位,银行及矿业类股领涨

路透多伦多11月21日电---加拿大股市周三连四日上扬并触及一周高位,金融类股因银行获利可望增加而领涨,商品类股则因石油及贵金属价格走坚而上涨.
权重金融股上升0.6%,市场看好第四季银行获利将表现强劲.
各家银行财报将在未来两周内发布,加拿大皇家银行(RY.TO)将率先于11月29日公布.分析师预计,在资本市场相关获利增强下,该集团获利年增率将逾10%.
加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)涨0.9%至54.25加元,多伦多道明银行(TD.TO)涨0.6%至80.66加元,加拿大皇家银行涨0.3%至57.59加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高53.78点,或0.45%,成为12,100.06点.10大类股中有九类股上涨.医疗保健类股下滑0.2%.(完)
--编译 龚芳;审校 孙茉莉
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