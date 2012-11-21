日韩经济指标预测--11月22日-11月29日****

路透11月22日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
----------------------------------11月19日当周-------------------------------
11月21日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超560
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超277
11月22日(四)
暂无重要经济数据公布.
11月23日(五)
暂无重要经济数据公布.
----------------------------------11月26日当周-------------------------------
11月25日(日)
2100 韩国消费者信心指数 11月 -- 98
11月26日(一)
暂无重要经济数据公布.
11月27日(二)
2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 -- 盈余39
11月28日(三)
2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 12月 -- 72
2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.4%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股市(亿日圆) -- --
11月29日(四)
2300 韩国工业产出(较上月) 10月 -- +0.8%
服务业产出 -- +0.7%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 46.9
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 10月 -- -0.9%
(较前月) -- -1.9%
2330 日本全国核心CPI(较上年同期) 10月 -- -0.1%
全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- -0.3%
东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 -- -0.4%
东京地区CPI(较上年同期) -- -0.8%
2330 日本求才求职比 10月 -- 0.81
2330 日本失业率 10月 -- 4.2%
2350 日本工业产出 10月初值 -- -4.1%
工业产出一个月预估 -- -1.5%
工业产出两个月预估 -- +1.6%(完)
--整理 王丽鑫;审校 龚芳
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]