〔表格〕11月17日止当周外资买超日股,日本投资者连六周买超外国债券

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透11月22日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周转为买超日本股票,此前为连续三周卖超;日本投资者则连续第六周买超外国债券.
外资在11月17日止当周买超日本股票1,333亿日圆,此前一周为卖超786亿日圆.
日本投资者在最近一周买超4,019亿日圆外国债券,此前一周为买超3,679亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
11月11-17日 +133.3 -60.4 +1,036.2
11月4-10日 -78.6r +309.2r +672.8r
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
11月11-17日 -41.8 +401.9 +23.3
11月4-10日 -38.9 +367.9r -4.2
注:r表示数据经修正. (完)
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--编译 戴素萍;审校 徐文焰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。