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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 08:45 BJT

〔表格〕11月17日止当周外资买超日股,日本投资者连六周买超外国债券

路透11月22日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周转为买超日本股票,此前为连续三周卖超;日本投资者则连续第六周买超外国债券.

外资在11月17日止当周买超日本股票1,333亿日圆,此前一周为卖超786亿日圆.

日本投资者在最近一周买超4,019亿日圆外国债券,此前一周为买超3,679亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

11月11-17日 +133.3 -60.4 +1,036.2

11月4-10日 -78.6r +309.2r +672.8r

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

11月11-17日 -41.8 +401.9 +23.3

11月4-10日 -38.9 +367.9r -4.2

注:r表示数据经修正. (完)

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--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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