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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 09:01 BJT

〔全球金市〕金价持平,美元贬值及央行购金提供支撑

路透新加坡11月22日电---金价周四持平,数家央行购买黄金及美元走贬均支撑金市;而欧洲领袖向投资人表示希腊援助案即将达成协议,则促使美元下滑.

0030GMT,现货金XAU=近持平于每盎司1,729.14美元.

美国期金GCcv1持平为1,729.70美元.

但现货白银XAG=涨至33.43美元,为逾一个月来高位.

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