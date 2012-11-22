《全球主要国家债券发行预告》--11月22日-11月29日

路透11月22日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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11/22 西班牙 Obligaciones债券
11/26 1630 美国 13周和26周期国库券
11/26 0700 德国 30亿欧元 2013年11月27日到期的12个月期Bubill
11/26 1250 法国 BTF国库券标售
11/27 意大利 零息/BTPei债券
11/27 西班牙 三个月和六个月期国库券
11/27 1630 美国 四周期国库券
11/27 1800 美国 两年期公债
11/28 意大利 2013年5月31日到期的BOT债券
11/28 0700 德国 30亿欧元 2017年10月13日到期,票息为0.50%的Bobl债券
11/28 1800 美国 五年期公债
11/28 加拿大 30年期公债
11/29 意大利 中长期债券
11/29 1800 美国 七年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 白云
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