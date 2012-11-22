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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 09:24 BJT

〔台湾股市〕开盘上扬,汽车及银行类股攀升

路透台北11月22日电---台湾股市周四开高0.4%,受银行等防御类股支撑,并尾随其他亚洲股市走升.

加权股价指数.TWII涨28.31点,至7,116.80点,弹离上日所创四个月收盘低位.

金融保险类指数.TFNI及汽车类指数.TAUI表现最佳,连袂上扬逾0.8%.

台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超49.19亿台币,结束连二天买超;上日修正后为买超14.56亿.[ID:nST0578049](完)

--编译 龚芳;审校 王丽鑫

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