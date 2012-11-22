〔台湾汇市〕台币/美元大致持平上日作收,感恩节前成交量急冻

* 感恩节前交易急冻

* 韩政府干预亦影响风险胃纳

* 明日主交投料落于29.120-29.150徘徊

路透台北11月22日电---台币兑美元TWD=TP周四仅微幅收低0.6分.在西方感恩节前夕市场交易量急冻,最大经纪公司--台北外汇罕见出现低于4亿美元的全日成交量,创下近三年的新低量.而韩国政府频频释干预汇市的讯息,令市场欠缺交投意愿,将静待下周希腊问题的厘清.

汇银人士指出,今日盘面以进出口商的实质需求为主,且力道均衡,未能带动价位波动,台币全日主要交易的价位不过约在1-2分间,29.120-29.150料仍是当前的胶着价位.

此外,外资在感恩节假日前夕已不再调动部位,由于预期自行调整休假的连休人数增多,市场料明日交投量亦难以有效放大,只能静待下周一市场重回正轨.

"今天很无聊,大家都准备放假了."一外资银行交易员称.

今日两经纪公司合计全日成交量仅有5.88亿美元,台北外汇经纪公司3.63亿为2009年12月25日2.3亿来的新低.

交易员指出,台币在此价位或将横盘整理一段时间,因市场对全球及本地经济前景难有具体复苏的信心,加上亚洲央行纷纷出现干预本币升值的声音,特别是9月来升值幅度达约4.5%的韩元KRW=KFTC,韩国政府已以具体行动表明将干预韩元的升值,抑制国际资金对风险资产的胃纳.

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币也没有大幅波动,各天期汇点报价的折价幅度均与上日相去不远,市场显得十分安静.

台股加权指数.TWII周四微幅收升0.24%报7,105.76点;外资及陆资今日买超台股14.51亿台币,由卖转买.[ID:nST0578535]

台湾主计总处周四公布,10月经季节调整后失业率为4.30%,持平于上月.[ID:nST0578165]该数据一早公布后,因没有变动而对市场没有影响.

韩国政府周四通过警告和汇市干预打压韩元,限制了新兴亚洲货币涨幅,尽管中国和美国浮现出经济复苏新迹象,并且希腊救助协议也有望达成.[EMRG/SGCN]

明日重要事件为台湾主计总处将公布第三季GDP及经济部公布10月工业生产年增率.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.185 29.179 29.100-29.185 29.180 3.63 5.44

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.136 29.128 29.125-29.139 29.139 2.25 2.42

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.075/-0.065 -0.070/-0.055

美元/台币六个月期 -0.285/-0.250 -0.270/-0.235

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