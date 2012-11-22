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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 10:07 BJT

〔金属期市〕期铜反弹,因希腊救助计划将达协议的预期提振欧元

路透新加坡11月22日电---伦敦期铜周四反弹,中止两日跌势,因欧洲领导人向投资者保证很快就会有救助希腊的计划出炉.

0101GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.55%,报每吨7,734美元,逆转上日跌势.

期铜价格周一创9月以来最大单日涨幅,受美国会议员将设法化解该国"财政悬崖"的乐观情绪激励.

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