〔台湾债市〕公债RP利率持稳,寿险尚未因应公债交割抽离资金

路透台北11月22日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持稳,虽然明日有30年公债要交割,但似乎没有出现寿险提前抽离资金的现象,反而有找券需求.

一大型证券商交易员说,今日有寿险公司主动致电要找公债.此外,投信端也有公司债需求,因短票成交利率下移.不过无论是公债或公司债都以到期续做为主,缺券状况依旧.

但也有大型证券商交易员表示,已有银行客户先行预告,月底会有资金需求.

一外商银行交易员认为,若以现行拆款利率水准偏低来看,公债RP利率存在下调空间.但因券商属资金需求端,且又以承做RP为主要筹措来源,在央行没有调整利率的状况下,RP利率要再大幅下滑的机率有限.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,少数低见0.71%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,上日亦同,但有少数低见至0.80-0.81%.

交易商指出,本周紧缩因素有周五30年增额公债101/8R交割,金额300亿台币.(完)