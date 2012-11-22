〔台湾债市〕公债RP利率持稳,寿险尚未因应公债交割抽离资金

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透台北11月22日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持稳,虽然明日有30年公债要交割,但似乎没有出现寿险提前抽离资金的现象,反而有找券需求.
一大型证券商交易员说,今日有寿险公司主动致电要找公债.此外,投信端也有公司债需求,因短票成交利率下移.不过无论是公债或公司债都以到期续做为主,缺券状况依旧.
但也有大型证券商交易员表示,已有银行客户先行预告,月底会有资金需求.
一外商银行交易员认为,若以现行拆款利率水准偏低来看,公债RP利率存在下调空间.但因券商属资金需求端,且又以承做RP为主要筹措来源,在央行没有调整利率的状况下,RP利率要再大幅下滑的机率有限.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,少数低见0.71%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,上日亦同,但有少数低见至0.80-0.81%.
交易商指出,本周紧缩因素有周五30年增额公债101/8R交割,金额300亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。