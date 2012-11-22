〔日本股市〕日经指数攻抵六个月高位,日圆贬值拉抬出口股

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透东京11月22日电---日本日经指数周四攀抵六个月高位,东证股价指数触及四个月高点,汽车及电子类股领涨,因市场看好日圆大贬将提振其获利水平.
丰田汽车(7203.T),本田汽车(7267.T)及佳能(7751.T)等出口商成交居前五大,涨幅在2.0-2.5%间.
美元/日圆JPY=高见82.55,为4月初以来最高位,因下月选举可望胜选的反对派自民党誓言敦促日本央行进一步放宽政策.
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。