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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 11:30 BJT

〔日本股市〕日经指数攻抵六个月高位,日圆贬值拉抬出口股

路透东京11月22日电---日本日经指数周四攀抵六个月高位,东证股价指数触及四个月高点,汽车及电子类股领涨,因市场看好日圆大贬将提振其获利水平.

丰田汽车(7203.T),本田汽车(7267.T)及佳能(7751.T)等出口商成交居前五大,涨幅在2.0-2.5%间.

美元/日圆JPY=高见82.55,为4月初以来最高位,因下月选举可望胜选的反对派自民党誓言敦促日本央行进一步放宽政策.

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