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亚洲 | 2012年 11月 23日 星期五 08:11 BJT

台湾经济指标预测--11月23日至2013年2月23日

路透台北11月23日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
  
   日期  当地时间  经济指标/活动      公布月份        预估值           前值    

   -------------------------------11月19日当周--------------------------------------- 
   11/23  1600    工业生产             10月            --               +3.0%(年变动率) 
   11/23  1630    国内生产总值(GDP)   第三季     概估+1.02%(年变动率)  -0.18%(年变动率)          

   -------------------------------11月26日当周----------------------------------------  
   11/26  1610    M2货币总计数         10月           --            +3.96%(年变动率) 

   -------------------------------12月3日当周-----------------------------------------
   12/5   0830    消费者物价指数(CPI)  11月           --            +2.36%(年变动率) 
   12/5   1610    外汇存底             11月底         --             3,992.16亿美元 
   12/7   1600    商品出口             11月           --            -1.90%(年变动率) 
   12/7   1600    商品进口             11月           --            -1.80%(年变动率)

   -------------------------------12月17日当周-----------------------------------------
   12/20  1600    外销订单             11月           --             +3.2%(年变动率)  
  *12/22  0830    季调失业率           11月            --               4.30%  

   -------------------------------2月18日当周-----------------------------------------
   2/23  1620    经常帐              第四季           --             顺差116.4亿美元 
  
    --     --   央行理监事会议       第四季         --               重贴现率1.875% 
 (完) 

   --记者 高洁如; 审校 黄凯

  
  参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE  
  参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

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