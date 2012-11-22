〔路透基点〕中国工行加入荷兰招聘集团任仕达的远期贷款案--RLPC

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透伦敦11月21日电---中国工商银行已加入银团参与荷兰招聘集团任仕达(Randstad)远期贷款案,该案在2011年7月时最初同意的规模是13亿欧元.
这笔贷款将在现有的一笔17.55亿欧元银团联贷于2013年5月到期时取而代之.是项远期贷款案目前规模总计将达14.2亿欧元,其中大多数是在2017年5月到期.
任仕达称,这对现有约4.50亿欧元贷款的再融资很有帮助.而该公司目前正在和数家银行洽谈,希望以类似的条件另外提供该笔远期启动贷款案承诺贷款额度.该公司目标是锁定最多达2亿欧元的资金,平均到期年限约为两年.
任仕达在9月时表示,已经把10亿欧元的远期贷款展期.13家参贷行中有10家已同意将贷款到期日展期一年.因此,将有3亿欧元的融资会在2016年到期、10亿欧元在2017年到期.
安排任仕达融资案的原始簿记行兼牵头行为:荷兰银行、法国巴黎银行、美银美林、三菱东京日联银行、德国商业银行、ING Bank以及Svenska Handelsbanken.牵头行为CIC、KBC Bank和瑞穗银行.主办行为Banque LBLux、巴克莱与里昂信贷银行(Credit Lyonnias).(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。