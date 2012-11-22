〔路透基点〕中国工行加入荷兰招聘集团任仕达的远期贷款案--RLPC

路透伦敦11月21日电---中国工商银行已加入银团参与荷兰招聘集团任仕达(Randstad)远期贷款案,该案在2011年7月时最初同意的规模是13亿欧元.

这笔贷款将在现有的一笔17.55亿欧元银团联贷于2013年5月到期时取而代之.是项远期贷款案目前规模总计将达14.2亿欧元,其中大多数是在2017年5月到期.

任仕达称,这对现有约4.50亿欧元贷款的再融资很有帮助.而该公司目前正在和数家银行洽谈,希望以类似的条件另外提供该笔远期启动贷款案承诺贷款额度.该公司目标是锁定最多达2亿欧元的资金,平均到期年限约为两年.

任仕达在9月时表示,已经把10亿欧元的远期贷款展期.13家参贷行中有10家已同意将贷款到期日展期一年.因此,将有3亿欧元的融资会在2016年到期、10亿欧元在2017年到期.

安排任仕达融资案的原始簿记行兼牵头行为:荷兰银行、法国巴黎银行、美银美林、三菱东京日联银行、德国商业银行、ING Bank以及Svenska Handelsbanken.牵头行为CIC、KBC Bank和瑞穗银行.主办行为Banque LBLux、巴克莱与里昂信贷银行(Credit Lyonnias).(完)