版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 13:33 BJT

〔澳洲股市〕收涨1%至10日高位,受惠于中国制造业PMI数据亮丽

路透墨尔本11月22日电---澳洲股市周四上涨1%至10日高位,受惠于中国数据显示制造业采购经理人指数(PMI)初值创13个月高位,且加沙地带宣布停火. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数涨43.6点至4,413.1点.该指数上次收在4,400点上方是在11月12日.周三时下跌0.4%,结束连两日升势.(完) --编译 戴素萍;审校 于春红 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐