〔台湾财政〕行政院通过公债法修正案,地方政府举债空间增加

路透台北11月22日电---台湾行政院周四通过公债法修正案,在举债总上限仅微幅调整的情况下,中央政府举债空间几受冻结,但直辖市政府举债空间增,财政部称乐见地方政府发债.

行政院政务委员管中闵在一记者会上表示,此次修法行政院坚持不提高举债上限的做法,主要因为政府已无力再透过财政方式刺激经济.因为这类措施虽然可解决短期困境,但未能解决长期问题.

财政部次长曾铭宗也表示,欧美债务危机引起社会动荡,付出重大代价,财政稳健才是经济社会发展的基础.

这些说法意味着台湾短期或不再修正各级政府的举债上限.

曾铭宗并表示,举债上限未提高,但债限分配调整后地方政府的成长空间较大.财政部初估目前中央政府约两年就将达债限,而地方政府平均约仍有4.6年才达债限的成长空间,且每年台湾经济成长率每成长1个百分点,地方政府就有约100亿台币的债限成长,以每年经济成长率3-5%预估,地方政府在债限外仍有300-500亿台币的空间.

"现在地方政府比较有空间...我们都乐见他们发债."曾铭宗说.

不过此前凯基证券债券部经理陈俊吉对路透表示,地方债在次级市场的流动性仍有隐忧,且在资金宽松的基调下,地方政府或倾向以向银行短融操作为主.

行政院公布的公债法修正案内容包括将公债法未偿余额计算基础由前三年平均GNP(国民生产毛额)改为平均GDP(国内生产总值),并修订公债未偿余额上限为前三年GDP平均的50%,现时是前三年GNP平均的48%.这将令政府举债上限空间微幅增加.

在公债未偿余额上限为前三年平均GDP的50%中,中央政府占41.2%,地方为8.8%;现行公债未偿余额的上限为前三年平均GNP的48%,中央为40%而地方为8%.

在地方政府所占的债限8.8%中,直辖市(含桃园)总债限为7.25%,县(市)总债限为1.43%,乡(镇、市)为0.12%.

各直辖市举债上限分配指标包括赋税实征数、人均负债、面积及前三年度自筹财源占其岁入比率之平均数为权数所计算之分配比率制定.

2010年底地方五县市改制直辖市,包括了台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市;行政院近期将审核桃园县市改制案,有望成为第六都.

该法案将送立法院审查通过后才能生效.(完)