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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 14:24 BJT

〔韩国股市〕反弹收高,三星股价创纪录高位

路透首尔11月22日电---韩国股市周四上涨,受到汇丰中国制造业乐观数据的提振,另外,权重股三星电子(005930.KS)升至纪录高位.

韩国综合股价指数.KS11收高0.8%,至1,899.50点,指数上日下跌0.3%.

三星股价收高2.4%,至141.7万韩元(1,300美元),受惠于外界预期其智能手机业务将继续带动该公司利润强劲成长.(完)

--编译 李婷仪;审校 艾茂林

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