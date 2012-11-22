〔韩国股市〕反弹收高,三星股价创纪录高位

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰

路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。