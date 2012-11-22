〔台湾债市〕殖利率收高,因美债价格下跌及10年增额券将登场

路透台北11月22日电---台湾公债殖利率周四小幅收高.因美国公债价格下滑,且10年增额公债101/9R即将发行前交易,此外30年增额券101/8R的浮额尚未清洗完毕,也让债市承压.

不过摇摇欲坠的台股,可能会成为支撑台债的有力因素.今日大盘成交值.TV.TW仅不到460亿台币,创下今年单日新低量.交易商认为,若以"量先价行"的经验法则来看,加权股价指数.TWII恐怕还有持续测底的压力.再加上市场资金丰沛依旧,债市偏多的气氛仍难以扭转.

"盘面让空头发挥的题材变多了,但要看空间有多少."一大型票券商交易员说.

另一证券商交易员则指出,由于101/9R将在下周二开始发行前交易,自然会面临换券压力.但反观冷券端仍有金融机构买盘,显见市场有补券需求.

台湾股市周四在清淡交投中反弹收高0.2%,受银行股等防御类股支撑,且跟随亚洲其它股市上扬.加权股价指数.TWII收涨17.27点,报7,105.76点,昨日则跌至四个月收盘低位.

美国公债价格周三在交投清淡中下滑,连跌第三天,因投资人对近期涨势获利了结,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)卖出短债,且财政部标售债券.指标10年期公债US10YT=RR价格跌6/32,收益率由周二尾盘的1.66%升至1.69%,远离上周五触及的两个月低位1.57%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

30 101/8R A01108R=TWO +0.55 1.7100 1.7100-1.7100* 0.50

10 101/9 A01109=TWO +0.38 1.1248 1.1230-1.1265 172.50

5 101/6 A01106=TWO +0.20 0.8700 0.8700-0.8710 6.00

* 表创该券交易以来殖利率日高

近期债市气氛略偏保守,101/9殖利率已连续三天收高.交易商认为,101/8R标售后,每天仍有筹码释出,且成交利率已高于得标利率,若浮额没有彻底清洗,台债殖利率仍有向上压力.

此外,今日土地银行次顺位金融债流标的消息,也让市场的偏空讯息再增一笔.

不过一票券商交易员认为,土银次顺债流标,是因为他们发行的额度太多了,"我们家能消化的量都没了,相信其他人也是."

另一民营银行交易员则指出,不管是101/8R或是土银次顺债的消息,都显示台湾债市殖利率已被追的太低,买盘追价意愿有限,但由于市场资金相当丰沛,只要利率适度反弹,相信补券的需求就会涌现.

三位消息人士表示,台湾主要公股银行--土地银行130亿台币的七年期次顺位金融债未能顺利标出,因寿险等买盘对10年券较有需求.[ID:nST0578199]

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1248

5 101/6 A01106=TWO 0.8700

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)