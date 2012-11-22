〔路透基点〕台湾同泰电子联贷案展开筹组--RLPC

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
路透香港11月22日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾软性电路板(FPC)厂商同泰电子科技一笔10亿台币等值三年期融资,已由台湾银行及大众银行展开筹组.
这项融资A部分为1.90亿定期贷款,及B部分8.10亿台币循环信用,B部分可用台币或美元动用.
同泰电子母公司--欣兴电子将为贷款提供支持函.
A部分以土地、厂房及设备抵押,利率为初级市场三个月期商业票据加码131个基点.B部分无担保,台币利率为初级市场三、四或六个月商业票据加码146个基点,美元利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)及台北外汇交易中美元隔夜拆款利率(TAIFX3)两者取其高,加码166个基点.
以三种水准邀请银行参贷.承贷2亿台币或以上者为统筹主办行,获得一笔27个基点先付费用.承贷1-1.99亿台币为共同主办行,获得15个基点费用.承贷5,000-9,900万台币为经理行,费用5个基点.
A部分宽限期一年,每半年一次分五期不等额偿还:第1期5%、第2-3期10%、第4期15%、第五期60%.
B部分自第24个月起,分四季不等额缩减额度:第1-3期15%,第4期55%.
财务约束条款包括:
贷款期间流动比率不低于1.1倍
2012年债务比率不高于550%,2013年上半年不高于350%,2013年下半年不高于300%,2014年上半年不高于250%,2014年下半年不高于220%,2015年不高于200%
2012年净值不低于3.80亿台币,2013年上半年不低于5.50亿台币,2013年下半年不低于6.50亿台币,2014年上半年不低8亿台币,2014年下半年不低于9亿台币,2015年不低于10亿台币
贷款期间利息保障比率不低于2.5倍
资金将用于营运资本及2008年12月一项12亿台币五年期贷款的再融资.
2008年的贷款包括:A部分为4.50亿台币有担保定期贷款,B1部分为7.50亿台币等值循环信用,可用台币或美元动用,B2部分为700万美元循环贷款.A部分利率为初级市场商业票据或一年期邮政储金利率加码131个基点.B1及B2的台币利率为初级市场商业票据加码146个基点,美元利率为Libor及TAIFX3两者取其高,加码166个基点.(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。